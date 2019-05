Detran-MS inicia campanha "Maio Amarelo"

O "Maio Amarelo" começou em Mato Grosso do Sul e em todo país. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) deu início as atividades educativas com o tema “No trânsito, o sentido é a vida”. Em parceria com o Grupo Enzo, o departamento de trânsito realizará palestras e blitz educativas durante todo o mês para público de diversas idades.

Na manhã desta quinta-feira (2), iniciou as atividades com a palestra “Detran vai onde o idoso está”, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Segundo a diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, a intenção neste caso é levar orientações práticas sobre os cuidados que devemos ter no trânsito, tanto para motoristas como para pedestres das vias urbanas. Também serão desenvolvidas atividades em escolas da rede pública e particular, em Campo Grande e no interior do estado.

O lançamento oficial do "Maio Amarelo" está previsto para a próxima terça-feira (7), pelo Gabinete de Gestão Integrada no Trânsito (GGIT), do qual fazem parte o Detran-MS, a Agetran (Agência Municipal de Trânsito de Campo Grande) e o BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Programação "Maio Amarelo"

Parque dos Poderes: Com a equipe de Fiscalização do Detran-MS, os gestores de educação estarão em ações realizadas aos domingos do Parque, a partir do dia 11 de maio, das 7h às 13h. O local permanece fechado para o trânsito de carros neste período conforme a Lei Estadual Amigos do Parque.

Bosque dos Ipês: Um espaço dedicado ao "Maio Amarelo" estará disponível a partir do dia 10. No local, haverá um stand para visitação com atendimento aos finais de semana para orientação educativa e exibição do filme que é carro chefe da campanha.

55ª Expoagro: A partir do dia 10, o Detran-MS estará com espaço para a divulgação da Campanha e demais atividades em Dourados, durante a 55º Expoagro.

RotaryClube: A partir do dia 5, o Rotary Clube estará realizando a distribuição de 11 mil lixo cars alusivos à data, em cinco pontos de Campo Grande. A ação será acompanhada por gestores do Detran-MS e deverá acontecer somente aos domingos das 7h30 às 12h.

OAB-MS: O "Maio Amarelo" será finalizado no dia 29 com a realização do Workshop Crimes de Trânsito, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS). Haverá palestras com representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público e da própria Ordem dos Advogados. A ação será voltada para profissionais da área e acadêmicos, com uma mesa redonda para debates sobre o assunto com representantes do Departamento de Trânsito do Estado e demais áreas.

