Detran-MS orienta registrar boletim de ocorrência ao perder placa na chuva

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) orientou a população que, ao perder a placa do veículo em meio aos alagamentos provocados pelas chuvas, a primeira coisa a se fazer é registrar um boletim de ocorrência na delegacia ou online.

O documento garante segurança ao proprietário caso a placa seja encontrada e utilizada de forma indevida, além de permitir o deslocamento regular para providenciar a substituição.

Nos casos em que o veículo utiliza a placa no padrão Mercosul (fundo branco), o proprietário deve procurar uma empresa estampadora credenciada, com o Boletim de Ocorrência em mãos, para solicitar a confecção de uma nova placa.

Já para veículos que ainda utilizam o modelo antigo (placa cinza), além do registro do Boletim de Ocorrência, é necessário realizar uma vistoria e comparecer a uma agência do Detran-MS para solicitar a substituição. A nova placa já vai ser emitida no padrão Mercosul.

Caso o proprietário localize posteriormente a placa do modelo Mercosul e ela esteja em boas condições e legível, pode reinstalá-la no veículo e circular normalmente. No entanto, se a placa for do modelo antigo (placa cinza), apenas a dianteira pode ser recolocada. A traseira precisa ser substituída, uma vez que possui lacre de segurança que não pode ser rompido.

