Eleição para definir quem comandará Defensoria Pública acontece em fevereiro

Membros da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul irão eleger, no dia 14 de fevereiro, quem assumirá o cargo de novo defensor público-geral ou defensora pública-geral para ficar à frente da instituição entre março de 2025 a março de 2027.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado e as inscrições dos candidatos e candidatos podem ser realizadas até o dia 29 de janeiro.

Podem se candidatar membros estáveis (ou seja, efetivos que já passaram pelos três anos de estágio probatório) e que tenham a partir de 35 anos, conforme o artigo 12 da Lei Complementar Estadual 111/05.

A votação acontece de maneira eletrônica e secreta, das 12h às 17h.

Quem vota: defensoras públicas e defensores públicos de todas as comarcas são obrigados a votar (recebem, em seus e-mails institucionais, link de votação, login e senha exigidos para votar). Cada eleitora e eleitor vota em dois ou três candidatas, ou candidatos.

Quem é eleito: as três pessoas mais votadas formam a lista tríplice, que é publicada no Diário Oficial do Estado e encaminhada para o governador de Mato Grosso do Sul escolher uma pessoa e nomeá-la

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também