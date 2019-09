Em acidente, homem fica prensado entre moto e pilastra

Após colidir e ficar prensado em colunas na antiga estação ferroviária de Corumbá - distante cerca de 426 km de Campo Grande -, um motociclista foi encaminhado em estado grave para o pronto socorro municipal. O acidente ocorreu na madrugada de domingo (15).

De acordo com assessoria do Corpo de Bombeiros, o homem não foi identificado, estava inconsciente e apresentou traumatismo craniano severo, fraturas expostas em três lugares na perna esquerda, fratura de fêmur, joelho e tornozelo na perna direita. Queimadura de segundo grau no pé direito devido ao escapamento e escoriações diversas pelo corpo.

Foi necessário o uso do desencarcerador para poder retirar as ferragens da moto, da vítima pois ele ficou prensado entre as ferragens e uma pilastra.

Deixe seu Comentário

Leia Também