Vídeo - pescador cai de barco e é encontrado morto por bombeiros

Priscilla Porangaba, com informações do MS News

Um vídeo do Pedágio Da Ponte mostra Walter Lucindo Alves de 57 anos, caindo do barco no Rio Paraguai nessa segunda-feira (26), em Corumbá.

As primeiras informações segundo o MS News, é que Walter tenha tido um mal súbito.

De acordo com os bombeiros, ele pegou um barco que estava atracado às margens, sem autorização do dono da embarcação e saiu para pescar. O trecho alagado é um braço do Rio Paraguai ao lado do Pedágio Da Ponte e não possui muita correnteza.

Ainda segundo os militares, a vítima provavelmente teve um mal súbito e caiu do barco na água e submergiu. A equipe encontrou o corpo a uma profundidade de 5 metros, em um local sem nenhuma visibilidade.

Ele estava sentado na proa do barco quando caiu.

Esse é o quinto caso de afogamento registrado esse ano de 2019 em Corumbá, sendo 4 no Rio Paraguai e um em piscina.

