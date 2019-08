Pescadores são resgatados de barcos à deriva no Rio Paraguai

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Sete pescadores foram resgatados de três barcos de pequeno porte à deriva, no Rio Paraguai, na região do Itagiloma, em Corumbá, na noite de ontem (9).

Conforme o Corpo de Bombeiros, a central de operações recebeu um pedido de socorro dos pescadores que ficaram ilhados em razão da mudança repentina do tempo com ventania provocando fortes ondas, situação que impossibilitou a navegabilidade, sendo cinco homens e duas mulheres.

As vítimas ficaram presas em camalotes às margens do rio e foram resgatados por equipe do Corpo de Bombeiros e levados até o porto em segurança. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foram registrados ventos de 46,45 km/h com temperatura na casa dos 18ºC, por volta das 21h.

