Em parceria com o estado, Caracol terá novas moradias

O Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Caracol criaram o “Projeto Lote Urbanizado”, que oferece acesso à moradia para famílias que tem condições de construir sua casa, mas não tem o terreno ou não conseguem comprar.



De inicio, 20 famílias foram beneficiadas com o projeto. A assinatura dos contratos aconteceu na segunda-feira (13). No "Lote Urbanizado", a prefeitura disponibiliza os terrenos, o Estado constrói a base da casa e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia.



A diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avezani Lopez, elogiou o projeto. “É importante destacar essa parceria que o município tem com a gente, porque além de doar os lotes, o prefeito está doando o tijolo e cimento para as famílias, o que vai facilitar bastante o primeiro passo para construção das unidades”,



O prefeito de Caracol, Manoel Viais, agradece o apoio da Agehab para a construção de casas. “Sabemos das dificuldades que encontramos hoje e, se depender só do município manter a nossa demanda de casas seria impossível. Graças a essa parceria que fizemos com a Agehab estamos podendo fazer com que essas famílias tenham suas casas”.



Essa semana também foram entregues as chaves de 31 casas por meio do “Projeto de Substituição de Moradia Precária”. Neste projeto, o beneficiário teve sua casa toda reformada com o material de construção doado pelo Estado e a mão de obra de responsabilidade da prefeitura.

