Apesar da promessa de Bolsonaro, governo vai aumentar radares nas estradas

Joilson Francelino, com informações do Uol

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Denit) enviou à Justiça na última sexta-feira (10), documento informando sobre acordo para instalar radares em rodovias federais, contrariando a declaração do presidente Jair Bolsonaro.



Em março, o presidente havia dito que não instalaria mais radares nas rodovias. “Não teremos mais nenhuma nova lombada eletrônica no Brasil”, disse em transmissão pelo Facebook.



Segundo o Portal Uol, um estudo preliminar mostra que 8.031 faixas precisam de monitoramento (radar comum ou lombada eletrônica), o que demanda 4 mil equipamentos. Atualmente, há em operação 265 aparelhos que monitoram 560 faixas no país inteiro, considerando apenas as rodovias que não estão concedidas à iniciativa privada. O Denit já liberou a instalação de mais de 516 radares, que cobrirão outras 1.038 faixas. Será preciso mais 6.4 mil faixas para atingir o total necessário.



O Denit informou ainda à Justiça Federal que, antes de fechar o acordo, precisa resolver a situação de quatro contratos que foram suspensos pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Hoje, o Brasil tem 24 contratos vigentes para a instalação de radares e lombadas eletrônicas nas estradas federais.

