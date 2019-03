Em SidrolÃ¢ndia, 36% da populaÃ§Ã£o diz que a administraÃ§Ã£o estÃ¡ ruim

Os partidos já começaram a se articular para as eleições municipais de 2020 em todo Brasil e em Sidrolândia o Instituto Ranking elaborou pesquisa, assim como em outras cidades. A pesquisa foi realizada no dia 21 de fevereiro e contou com 300 entrevistados em método quantitativo.

As perguntas foram referentes a administração, serviços essenciais e probabilidades nas eleições 2020 para prefeito para vereadores da Câmara.

Em relação a administração do prefeito Marcelo Ascoli 36% da população avaliou como ruim/péssima, enquanto 30,33% apontou como regular e 17,66% indicou como ótima/boa. Não souberam ou não responderam foram 16,01%.

Na atuação dos vereadores de Sidrolândia, 38,33% dos entrevistados apontaram como regular, já 25,66% disseram que está boa/ótima e 20,33% como ruim/péssima. Somente 15,68% não souberam ou não quiseram responder.

Sobre os problemas do município 55% disse que está na saúde, 46,66% na infraestrutura e 37,33% no setor de emprego.

Eleições 2020

Em pesquisa espontânea sobre possíveis candidatos a prefeitura a população apontou os seguintes nomes: Ary Basso com 10,66%, Enelvo Felini com 9,33%, Daltro Fiuza com 8,66%, Dr Marcelo com menor índice sendo 3%. Outros ficaram com 1,66% e Branco/Nulo Indeciso - 66,69%.

Em relação aos rejeitados Marcelo Ascoli disparou na frente com 22%, seguido por Daltro Fiuza com 13,66%, Enelvo Feline 8,66% e 6,33%. Brancos e nulos atingiram 49,35%.

A pesquisa tem um índice de confiança de 95% e a margem de erro máxima estimada foi de 4,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Deixe seu Comentário

Leia Também