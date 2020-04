Empresários apresentam plano para reabrir academias; conheça

O prefeito Marquinhos Trad recebeu nesta terça-feira (14) alguns proprietários de academias que apresentaram o plano de biossegurança para a reabertura dos seus estabelecimentos.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luiz Eduardo Costa, participou da reunião que aconteceu na Esplanada Ferroviária e disse que os empresários apresentaram uma contraproposta alegando que o esporte é importante para vencer o coronavírus. “Alegam ser uma arma importante para o aumento da imunidade, faz parte da saúde. Alguns países inclusive recomendaram o esporte como recomendação diária para as pessoas poderem estar bem nesse momento em que estamos passando. Vamos levar em consideração”, disse.

O presidente do Conselho Regional de Educação Física, Joacyr Lima de Oliveira Júnior, destaca que os profissionais estão prontos para ajudar na pandemia. “O conselho tem a missão de cuidar da sociedade, estamos para ratificar a nossa importância da saúde na cidade de Campo Grande e no Estado”, disse.

O plano será analisado e até quinta-feira (16) haverá um posicionamento da prefeitura. Em Campo Grande, são 718 estabelecimentos do ramo e, no Mato Grosso do Sul, 1254.

O JD1 Notícias teve acesso aos principais tópicos do plano; confira:

· Prover distanciamento mínimo de 2 metros entre equipamentos;

· Estabelecer na organização do atendimento, caso seja necessária à utilização de equipamentos para utilização em qualquer segmento corporal sendo de uso individual ou coletivo, que antes e depois seja desinfetado com produtos à base de cloro (exceto superfícies metálicas), como o hipoclorito de sódio, álcool líquido ou gel a 70%, solução de hipoclorito (água sanitária a 0,1%) ou outro desinfetante padronizado pelo serviço, desde que seja regularizado junto à ANVISA;

· Disponibilizar dispenser com álcool em gel 70% e toalhas de papel descartáveis por equipamento para utilização em qualquer segmento corporal sendo de uso individual ou coletivo;

· Realizar o revezamento dos funcionários de modo a reduzir aglomerações;

· Disponibilizar locais para lavar as mãos, dispenser com álcool em gel 70% e toalhas de papel descartáveis;

· Ampliar a frequência de limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e banheiros;

· Os atendimentos deverão ser realizados com horário marcado, respeitando a lotação máxima de 30% da sua capacidade normal e diretrizes de organização e distanciamento;

· As portas e janelas devem permanecer abertas;

· Disponibilizar em local visível informações acerca do enfrentamento ao COVID 19;

· As instalações sanitárias do local de atendimento devem ser mantidas organizadas e em estado adequado de conservação e funcionamento;

· Os clientes deverão ser orientados a já estar preparados com a roupa e não utilizar os vestiários para banhos e trocas de roupas;

· As instalações sanitárias do local de atendimento devem possuir lavatórios e estar supridas de produtos destinados à higiene pessoal, como papel higiênico, sabonete líquido antisséptico ou produto antisséptico, bem como toalhas de papel descartáveis ou outro sistema higiênico e seguro para secar as mãos. Os coletores dos resíduos devem ser dotados de tampa e acionados sem contato manual;

· Higienizar nas instalações sanitárias itens como maçanetas, válvulas de descarga, torneiras e bacia sanitária após cada utilização;

· Dispensar o compartilhamento de utensílios (copos, talheres, toalhas de tecido, etc);

· Dispensar o uso de cancelas/catracas que obriguem o uso das mãos para permissão de entradas;

· Consumo de água deve ser realizado somente utilizando copos descartáveis e/ou garrafas de uso individual.

