Energisa alerta para riscos com fogos e instalações elétricas no Ano Novo

Uso incorreto de fogos de artifício e sobrecarga na rede podem causar acidentes graves e falta de energia

29 dezembro 2025 - 15h41Taynara Menezes    atualizado em 29/12/2025 às 15h52
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Foto: Internet)

Com a proximidade das comemorações de Ano Novo, a Energisa Mato Grosso do Sul faz um alerta sobre os riscos envolvendo a rede elétrica, especialmente durante a queima de fogos de artifício e o uso de decorações elétricas.

Segundo a concessionária, o lançamento de fogos próximo a cabos ou postes pode provocar danos à rede, interrupções no fornecimento de energia e colocar pessoas em perigo. A recomendação é que os artefatos sejam utilizados apenas em áreas abertas, longe da fiação elétrica, sempre seguindo as orientações dos fabricantes.

Outro ponto de atenção são as instalações elétricas improvisadas. O uso excessivo de tomadas, emendas irregulares e fios danificados aumenta o risco de curto-circuito e incêndio. A Energisa reforça que somente materiais adequados devem ser utilizados e que ligações diretas à rede são proibidas.

A empresa também alerta para situações de trânsito. Em casos de colisão com postes e queda de fios energizados, a orientação é manter distância e acionar imediatamente o atendimento da concessionária pelo telefone 0800 722 7272. Apenas equipes da Energisa estão autorizadas a realizar reparos.

Para festas e eventos que necessitem de ligações provisórias de energia, o serviço deve ser solicitado com antecedência, e qualquer intervenção na rede externa deve ser feita por profissionais habilitados.

