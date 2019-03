Equipes de manutenção da prefeitura refazem pavimento de rotatória

Saiba Mais Cidade Campo Grande receberá mais de 100 km de asfalto

Equipes da Prefeitura de Campo Grande estão trabalhando desde o início da manhã deste sábado (2) na rotatória das avenidas Ernesto Geisel e Rachid Neder, onde o asfalto foi praticamente arrancado pela enxurrada. Na última terça-feira (26) choveu na cidade mais de 106 milímetros, índice pluviométrico previsto para um mês inteiro.

Serão aplicadas 48 toneladas de massa asfáltica para recompor o pavimento na circunferência da rotatória e nos acessos. Esta quantidade de material corresponde a 15% da massa utilizada num dia de serviço das equipes de tapa buraco nas sete regiões urbanas da cidade, que normalmente usam 190 toneladas de massa.

Além de refazer o pavimento, segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fioresi, que supervisionou o serviço no sábado, será feita a concretagem de uma travessia de aproximadamente cinco metros, por onde a enxurrada pode estar passando e contribuinte para o alagamento nesta rotatória.

O secretário reconhece que sem a construção de um piscinão mais acima, às margens da avenida Rachid Neder, numa área próxima ao Clube Campestre Ypê, o problema de alagamento tende a se repetir, quando houver um temporal como o da semana passada. A estrutura de drenagem existente na região não é suficiente para escoar um volume de chuva tão grande, num curto espaço de tempo. O mesmo problema ocorreu em outubro do ano passado , quando o córrego Segredo transbordou neste trecho e também danificou o pavimento no entorno da rotatória.

A prefeitura já protocolou projeto no Ministério da Integração para construção de barragens e bacias de contenção nos rios que cortam o perímetro urbano. Uma destas intervenções é uma bacia de detenção às margens da avenida Rachid Neder, com capacidade para 15 milhões de litro.

A tubulação de 1,2 metro de diâmetro, com o processo de urbanização do entorno, não consegue mais absorver toda a enxurrada que acaba vindo pela superfície em alta velocidade, desembocando no Segredo, que acaba transbordando, onde recebe as águas do Cascudo.

Em outros locais onde a enxurrada também destruiu o pavimento, como no Jardim Paradiso e na rua Dolor de Andrade, além de trechos da Rachid Neder, os reparos serão feitos após o carnaval. Nestes pontos será preciso reforçar a drenagem e em alguns casos, refazer toda a base do pavimento.

Saiba Mais Cidade Campo Grande receberá mais de 100 km de asfalto

Deixe seu Comentário

Leia Também