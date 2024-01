Exemplo de empatia: beneficiários devolvem cartão do 'Mais Social' ao se aposentar

Honestidade acima de tudo! Alguns beneficiários do programa estadual Mais Social devolveram o cartão, por não se encaixarem mais nos requisitos impostos para receberem os recursos do governo do Estado.

Dona Vera

Foi o caso de dois moradores do município de Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande, que devolveram seus cartões do benefício após ascenderem socialmente. Vera Leite, de 57 anos, deixou de utilizar o benefício após conquistar a tão sonhada aposentadoria.

A aposentada conta que utilizava o Mais Social para comprar alimentos e, agora, que conseguiu se aposentar devido a uma deficiência física decorrente de paralisia infantil, resolveu devolver o cartão, para que outra pessoa possa entrar no lugar dela no programa.

"Graças a Deus! Agora sou aposentada e posso dar minha vaga para outra pessoa que esteja precisando. Se todos fizessem como eu fiz, ajudaria outro, né?", disse ela.

Seu Odair

Odair Silva, de 54 anos, o mais novo aposentado também de Naviraí, à época procurou ajuda no Cras (Centro de Referência da Assistência Social), pois estava desempregado e passando necessidades financeiras. Lá ele foi inserido no programa Mais Social, há três anos, quando por motivo de saúde, não conseguiu voltar ao mercado de trabalho.

"Por causa da doença, doente e não podia trabalhar. Aí eu precisava e não podia vender, se tudo que eu tenho eu fosse vender, seria complicado. As minhas doenças são autoimunes, doença crônica, é coluna, é psoríase", explicou ele.

Odair revelou que após usar o benefício que o impediu de passar fome, decidiu devolver o cartão quando conseguiu se aposentar. Para ele, receber o benefício sendo aposentado iria contra todos os seus princípios.

"A honestidade é uma coisa que tem que ter, só que tem muitas pessoas que não têm. Eu fui criado de uma maneira, que meu pai e minha mãe que já foram, me ensinou assim, e eu gosto de ter isso na vida. Não adianta nada, você melhorou, você arrumou um serviço, se tem um outro meio de ganhar a vida e continuar pegando, sendo que tem outras pessoas que precisam, né? E às vezes tem outas pessoas que precisam, que não estão recebendo o benefício, e às vezes tem outras que já estão com outros meios de ganhar a vida e continuam recebendo. Então, o certo é devolver, né?", ressaltou ele.

Programa Mais Social

De acordo com o decreto que formaliza o Mais Social, o benefício deve ser usado para a compra de alimentos, produtos de higiene pessoal e gás de cozinha em território estadual, sendo proibida a compra de bebidas alcoólicas e de itens à base de tabaco.

A utilização do Cartão Mais Social de forma indevida ou por pessoa diversa do titular e para fins contrários aos previstos nos atos normativos que regem o Programa dará causa ao cancelamento do benefício com a exclusão do beneficiário, sem prejuízo das sanções penais cabíveis", detalha o decreto.

De acordo com o Governo do Estado, o beneficiário que desejar fazer o mesmo que dona Vera e seu Odair, por não necessitar do mais do apoio do programa, pode procurar a sede do Mais Social em qualquer um dos 79 municípios de MS, ou ainda pelo telefone (67) 3368-9000.

