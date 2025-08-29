Menu
TJMS Ago25
Cidade

Expogenética MS terá gravação de DVD de Kaio & Gabriel com participações especiais

Com repertório autoral e artistas de renome nacional, o evento promete experiências musicais diferenciadas para o público

29 agosto 2025 - 20h46Vinícius Santos
Kaio & Gabriel - Kaio & Gabriel -   (Foto: Sarah Chaves)

A Expogenética MS, maior evento de exposição agropecuária da raça nelore em Mato Grosso do Sul, traz novidades para o público em sua segunda edição com a gravação do DVD da dupla Kaio & Gabriel, que contará com a participação de parceiros de sucesso, embora os artistas tenham evitado revelar detalhes das participações.

O evento será realizado entre os dias 30 de outubro e 9 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, e o show da dupla está marcado para abrir as festividades. Nesta sexta-feira (29), durante o lançamento da programação dos shows da segunda edição do Rodeo Fest, que integra a Expogenética MS, Kaio & Gabriel conversaram com a imprensa sobre a expectativa para o evento.

Questionados sobre a importância do evento para a carreira, a dupla afirmou: “Além da importância de participar da feira e da exposição, a gravação do nosso DVD é um projeto que acreditamos ser a virada da nossa carreira". 

"Para a gente é só alegria, só felicidade, e estamos ansiosos pelo dia. Quanto às participações no DVD, não podemos revelar, é uma surpresa. Mas podem esperar coisa boa, estamos produzindo um DVD incrível, com repertório misto, muita novidade e participação de artistas gigantes de todo o Brasil. Queremos inovar, mostrar o que é Kaio & Gabriel e focar nas inéditas.”

Kaio & Gabriel têm presença marcante nas plataformas digitais. O sucesso da canção “Gole Abaixo” já ultrapassa 1.111.970 visualizações no YouTube e está disponível em todas as plataformas digitais. Outro destaque é a música “Fumaça”, com participação de João Gustavo e Murilo, que conta com 773 mil visualizações.

