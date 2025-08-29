Expogenética quer se tornar o "Barretão" de MS

Seguuuuura, peão! Está chegando a Expogenética MS 2025, que acontecerá de 30 de outubro a 08 de novembro no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O evento é realizado pela Nelore MS (Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso do Sul).

Conhecida como berço da raça nelore de qualidade, Mato Grosso do Sul abriga um rebanho onde 80% é composto por gado nelore ou anelorado.

Em evento realizado em junho na Capital, o presidenete da Nelore, Paulo Matos, afirmou que a primeira foi um grande desafio e que o foco da exposiçãosão os negócios. "Vamos manter uma feira por até 10 dias, onde os produtores irão conversar. Ver a raça Nelore, Mato Grosso do Sul tem os 8 melhores gados do Brasil, esse é o momento de mostrar essa genética pro mundo”, disse ao JD1 Notícias.

Já revelado oficialmente, a primeira atração do ‘Campo Grande Rodeio Festival’ é a boiadeira mais famosa de MS, Ana Castela. Os próximos cantores a serem divulgados na noite dessa sexta-feira (29) em evento no Garden 67 devem ser Eduardo Costa e Jads e Jadson.

