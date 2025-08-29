Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Agronegócio

Rodeo Fest confirma shows de Ana Castela, Jads e Jadson e Eduardo Costa

Os ingressos para a Expogenética MS 2025 estarão à venda na próxima segunda-feira pela Santo Show

29 agosto 2025 - 20h11Vinícius Santos e Sarah Chaves    atualizado em 29/08/2025 às 20h46
Kaio e Gabriel, Ana Castela, Jads e Jadson, e, Eduardo Costa - Kaio e Gabriel, Ana Castela, Jads e Jadson, e, Eduardo Costa -   (Fotos: Reprodução / Redes Sociais)

A Nelore-MS (Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Nelore) anunciou, na noite desta sexta-feira (29), a programação oficial de shows da Expogenética MS 2025. O evento, considerado o maior da raça nelore no Estado, será realizado de 30 de outubro a 9 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Entre os artistas confirmados estão Kaio e Gabriel, que abrirão a festa no dia 30 de outubro; Eduardo Costa, no dia 31; a dupla Jads e Jadson, no dia 1º de novembro; e Ana Castela, que se apresenta no dia 8.

Além dos shows, a programação contará com mais uma etapa oficial da PBR (Professional Bull Riders), a maior liga de montaria em touros do mundo, além de leilões e ações voltadas ao setor agropecuário.

O presidente da Nelore-MS, Paulo Matos, destacou o crescimento do evento e o fortalecimento da economia com a integração entre agronegócio e entretenimento, que ele definiu como “Entretenimento também é negócio”.

A intenção da Expogenética busca se consolidar como o “Barretão” de Mato Grosso do Sul, pretende fazer frente à tradicional festa de Barretos, que há 70 anos movimenta R$ 1,4 bilhão e gera cerca de 10 mil empregos diretos. “O agronegócio em Mato Grosso do Sul é fortíssimo”, afirmou o presidente da Nelore-MS.

Matos também comentou sobre a escolha dos artistas: “Escolhemos Kaio e Gabriel, os quais são uma novidade e vão gravar o primeiro DVD, com participação de artistas nacionais. Ana Castela e Jads e Jadson, que são do nosso estado, e Eduardo Costa, um cantor de renome nacional, foram convidados para unir a força da pecuária e do agronegócio com a música e a cultura de Mato Grosso do Sul”, explicou.

Ele ressaltou ainda que a Expogenética cresce a cada ano: "O sucesso do ano passado transfere para esse ano uma expectativa maior. Nós tivemos nove leilões em 2024, e este ano já temos 23 confirmados. Acredito que vamos ultrapassar 25. O número de estandes, reservas e participação do empresariado aumentou muito. Será uma feira maior, melhor, que vem para se consolidar como o segundo maior evento do agronegócio no calendário de Campo Grande”, disse.

Sobre a visibilidade nacional e internacional, Matos destacou a transmissão da PBR.

“O evento é transmitido ao vivo para seis países pelas redes da PBR, que são muito potentes, e pelo YouTube. É uma oportunidade de mostrar Campo Grande e Mato Grosso do Sul para o mundo”, afirmou.

A parceria com a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) também foi lembrada: “Eu faço parte da Acrissul, e a Nelore faz parte da associação. São duas entidades que trabalham juntas pelo desenvolvimento do agronegócio. A Acrissul congrega várias raças e a Nelore representa 90% do rebanho nacional. É um trabalho conjunto pelo fortalecimento do setor”, disse.

Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, parceira da Expogenética MS, falou sobre a valorização do evento, considerado o “Barretão” de Mato Grosso do Sul, e elogiou a ousadia da Nelore-MS:

“Barretos é consolidado há muitos anos, mas acredito que é preciso ter essa ousadia para que a Nelore-MS sempre busque fazer o melhor. Tenho certeza de que, nesta segunda edição, o Paulo Matos vai superar em muito o que foi realizado no ano passado. Já percebo uma grande movimentação por parte dos produtores, inclusive em relação ao gado que será exposto durante a feira. Com certeza, o PBR deste ano será maior do que no ano passado e apresentará um crescimento significativo. Sob a gestão de Paulo Matos, na presidência da Nelore, tenho certeza de que será um grande sucesso.”

Agenda de shows da Expogenética MS 2025

- 30 de outubro (quinta-feira): Kaio e Gabriel

- 31 de outubro (sexta-feira): Eduardo Costa

- 1º de novembro (sábado): Jads e Jadson

- 8 de novembro (sábado): Ana Castela

A venda dos ingressos começa na segunda-feira (1º), pela plataforma Santo Show.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Kaio & Gabriel -
Cidade
Expogenética MS terá gravação de DVD de Kaio & Gabriel com participações especiais
Comunicação CEASA/MS
Agronegócio
Saneamento no campo impulsiona a agricultura familiar em MS
Expositores Ruraltur
Agronegócio
Ruraltur MS começa nesta quinta-feira (21), na Feira Central
Imagem Ilustrativa
Agronegócio
Após acordo, Brasil irá exportar carne bovina para Indonésia
Lançamento Plano Brasil Soberano -
Política
Governo publica MP para reduzir impactos de tarifas impostas pelos EUA; entenda
Pecuarista Paulo Matos -
Agronegócio
Presidente da Nelore MS minimiza impactos de tarifas e aponta abertura de novos mercados
Unsplash
Agronegócio
Associação Nacional reconhece Megaleilão CFM como referência da Nelore
Sérgio Marcolino Longen, Presidente da FIEMS -
Economia
Longen critica interferência política e celebra avanço comercial com os EUA
JD1TV: Fotos instantâneas viram lembrança e atração em cafeteria da Capital
Comportamento
JD1TV: Fotos instantâneas viram lembrança e atração em cafeteria da Capital
Foto: Divulgação/BASF
Agronegócio
Segunda safra de milho caminha para recorde de produção

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro