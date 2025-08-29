Rodeo Fest confirma shows de Ana Castela, Jads e Jadson e Eduardo Costa

A Nelore-MS (Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Nelore) anunciou, na noite desta sexta-feira (29), a programação oficial de shows da Expogenética MS 2025. O evento, considerado o maior da raça nelore no Estado, será realizado de 30 de outubro a 9 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Entre os artistas confirmados estão Kaio e Gabriel, que abrirão a festa no dia 30 de outubro; Eduardo Costa, no dia 31; a dupla Jads e Jadson, no dia 1º de novembro; e Ana Castela, que se apresenta no dia 8.

Além dos shows, a programação contará com mais uma etapa oficial da PBR (Professional Bull Riders), a maior liga de montaria em touros do mundo, além de leilões e ações voltadas ao setor agropecuário.

O presidente da Nelore-MS, Paulo Matos, destacou o crescimento do evento e o fortalecimento da economia com a integração entre agronegócio e entretenimento, que ele definiu como “Entretenimento também é negócio”.

A intenção da Expogenética busca se consolidar como o “Barretão” de Mato Grosso do Sul, pretende fazer frente à tradicional festa de Barretos, que há 70 anos movimenta R$ 1,4 bilhão e gera cerca de 10 mil empregos diretos. “O agronegócio em Mato Grosso do Sul é fortíssimo”, afirmou o presidente da Nelore-MS.

Matos também comentou sobre a escolha dos artistas: “Escolhemos Kaio e Gabriel, os quais são uma novidade e vão gravar o primeiro DVD, com participação de artistas nacionais. Ana Castela e Jads e Jadson, que são do nosso estado, e Eduardo Costa, um cantor de renome nacional, foram convidados para unir a força da pecuária e do agronegócio com a música e a cultura de Mato Grosso do Sul”, explicou.

Ele ressaltou ainda que a Expogenética cresce a cada ano: "O sucesso do ano passado transfere para esse ano uma expectativa maior. Nós tivemos nove leilões em 2024, e este ano já temos 23 confirmados. Acredito que vamos ultrapassar 25. O número de estandes, reservas e participação do empresariado aumentou muito. Será uma feira maior, melhor, que vem para se consolidar como o segundo maior evento do agronegócio no calendário de Campo Grande”, disse.

Sobre a visibilidade nacional e internacional, Matos destacou a transmissão da PBR.

“O evento é transmitido ao vivo para seis países pelas redes da PBR, que são muito potentes, e pelo YouTube. É uma oportunidade de mostrar Campo Grande e Mato Grosso do Sul para o mundo”, afirmou.

A parceria com a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) também foi lembrada: “Eu faço parte da Acrissul, e a Nelore faz parte da associação. São duas entidades que trabalham juntas pelo desenvolvimento do agronegócio. A Acrissul congrega várias raças e a Nelore representa 90% do rebanho nacional. É um trabalho conjunto pelo fortalecimento do setor”, disse.

Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, parceira da Expogenética MS, falou sobre a valorização do evento, considerado o “Barretão” de Mato Grosso do Sul, e elogiou a ousadia da Nelore-MS:

“Barretos é consolidado há muitos anos, mas acredito que é preciso ter essa ousadia para que a Nelore-MS sempre busque fazer o melhor. Tenho certeza de que, nesta segunda edição, o Paulo Matos vai superar em muito o que foi realizado no ano passado. Já percebo uma grande movimentação por parte dos produtores, inclusive em relação ao gado que será exposto durante a feira. Com certeza, o PBR deste ano será maior do que no ano passado e apresentará um crescimento significativo. Sob a gestão de Paulo Matos, na presidência da Nelore, tenho certeza de que será um grande sucesso.”

Agenda de shows da Expogenética MS 2025

- 30 de outubro (quinta-feira): Kaio e Gabriel

- 31 de outubro (sexta-feira): Eduardo Costa

- 1º de novembro (sábado): Jads e Jadson

- 8 de novembro (sábado): Ana Castela

A venda dos ingressos começa na segunda-feira (1º), pela plataforma Santo Show.

