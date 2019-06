Feirinha do "Comercio Delas" será realizada no sábado

Rayani Santa Cruz, com informações da assessoria

No próximo sábado (8), das 9 ás 17 horas acontece a 2ª Feirinha do Comércio Delas em Campo Grande. Mais de 60 mulheres empreendedoras participarão da feira, com preços imperdíveis e sorteio de prêmios.

O Comércio Delas é um grupo de vendas existente há 7 anos no Facebook, criado por Vivian Jorge, proprietária da marca Vivian Jorge Bolsas para vender seus produtos a amigos e familiares. Percebendo o crescimento do grupo e a necessidade que seus clientes tinham de encontrarem outros produtos, casado a isso a necessidade de outras mulheres em mostrar seu trabalho, decidiu com o tempo abrir espaço para outras empresárias venderem ali. Hoje o grupo é composto por mais de 316 mil pessoas.

Com a expansão e sucesso no Facebook, Vivian decidiu junto ao noivo Helton Braz e a amiga Ilza Dalu promover a Feirinha do Comércio Delas. A intenção é que em meio a tempos de tanta correria e de um mundo digital, aconteça o encontro entre essas mulheres que já negociam através grupo, apresentar os produtos a novas clientes e ainda promover um apoio popular às mulheres que ousam empreender, que deixam todos os dias suas famílias e lares para irem à busca de seus sonhos e sustento. A feira é o resultado do entendimento de que essas mulheres precisam de apoio e incentivo.

“O nosso objetivo é fazer com que essas mulheres que já são amigas online, possam ter essa mesma amizade fora das telas e, além disso, incentivar as pessoas a antes de comprarem em grandes empresas, shoppings e outros, priorizarem as pequenas empresárias, que se entregam dia a dia ao trabalho e incentivar o empreendedorismo feminino”, afirma Vivian Jorge.

Além dos preços promocionais e vários sorteios de prêmios para o dia dos namorados, acontecerá o desapego das influencers, com presença confirmada da Miss Mato Grosso do sul 2017 Isabela Cavalcante e da empresária Mari Coppola.

Muitas empresárias procuraram a organização para participar da feira e para essa segunda edição, 66 foram confirmadas, respeitando uma quantidade limite por seguimento, sendo eles: Moda adulto e infantil, estética, beleza, alimentício, sex shop, entretenimento e outros.

A 2ª Feirinha do Comércio Delas acontece no próximo sábado, dia 8 de junho, das 9 às 17 horas, na Rua João Akamine, 631 – Santa Fé.

Mais informações e contatos podem ser adquiridas pelo Instagram: @feirinhadocomerciodelas ou @vivianjorgeonline.

