Festival da Juventude na UFMS traz Ney Matogrosso e Chico Chico Ã  Capital

O Festival da Juventude 2026 será realizado entre os dias 26 e 28 de março, no campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. O evento reúne shows, debates, oficinas, concursos culturais e atividades formativas voltadas à produção artística e à participação de jovens.

Entre os destaques da programação estão as participações do cantor Ney Matogrosso e do músico Chico Chico.

O lançamento oficial do festival ocorre nesta quinta-feira (5), durante a programação de recepção aos calouros da universidade. A primeira edição do evento, realizada em 2024, reuniu cerca de cinco mil pessoas.

Já abertura do festival, no dia 26 de março, contará com a presença de Ney Matogrosso no Teatro Glauce Rocha, em uma palestra-show que combinará conversa com o público e apresentações musicais.

O encontro será mediado por jovens participantes do evento e abordará a trajetória artística do cantor, nascido no então Mato Grosso e considerado um dos nomes mais influentes da música brasileira.

De acordo com a coordenadora geral do festival, Andréa Freire, a participação do artista tem significado especial para o estado. “É uma alegria imensa receber o Ney no Teatro Glauce Rocha e compartilhar esse momento com a juventude do nosso estado. Ele nasceu nesta terra e se tornou um dos maiores artistas da cultura brasileira”, afirmou.

Representando a nova geração da música brasileira, Chico Chico se apresenta com o show “Let It Burn – Deixa Arder”, trabalho autoral que reúne composições como “Tanto Pra Dizer”, “Tempo de Louças” e “Let It Burn”. O repertório também inclui releituras de clássicos da música, como “Vila do Sossego”, de Zé Ramalho, e “Girl From the North Country”, de Bob Dylan.

Além dos shows, o festival terá concursos literários, batalha de rima e o desafio audiovisual “1 minuto de cinema inspirado na literatura”, que premiará jovens criadores e publicará os textos vencedores em livro.

A programação inclui ainda oficinas de escrita criativa, mediação de leitura, roteiro cinematográfico, criação de aplicativos, interpretação para cinema e TV e poesia slam. As inscrições para as oficinas podem ser feitas até 20 de março, no site do festival.

Para a reitora da UFMS, sediar o evento reforça o papel da universidade como espaço de encontro cultural e participação social. Segundo ela, a iniciativa amplia o diálogo entre estudantes, artistas e a comunidade, estimulando o protagonismo juvenil e a produção cultural no estado.

As inscrições para essas atividades seguem abertas até 15 de março. Mais informações estão disponíveis no site oficial do festival https://festjuv.com.br/2026/ e pelo Instagram @festivaldajuventudems.

