Cidade

Fiems aposta em robótica para qualificar mão de obra industrial

Senai adquiriu 13 robôs, sendo três humanoides, para uso educacional

27 fevereiro 2026 - 08h52Sarah Chaves
Durante a demonstração, os diretores puderam ver como os equipamentos serão usadosDurante a demonstração, os diretores puderam ver como os equipamentos serão usados   (Divulgação)

Um robô humanoide roubou a cena na primeira reunião do Conselho de Diretores da Fiems, realizada nesta quinta-feira (26). A apresentação, feita pelo Senai, mostrou na prática como a robótica e a automação já estão sendo levadas para dentro da sala de aula.

A ideia é preparar os alunos para a indústria do futuro, com foco em tecnologia e inovação. Durante a demonstração, os diretores puderam ver como os equipamentos serão usados no ensino profissional.

Ao todo, o Senai adquiriu 13 robôs para uso educacional, sendo três humanoides. Eles vão auxiliar no desenvolvimento de habilidades como planejamento de produção, programação, automação e criação de aplicativos e softwares.

De acordo com o presidente da Fiems, Sérgio Longen, a compra faz parte da estratégia do Sistema Indústria de Mato Grosso do Sul. "É difícil falar isso, mas esse é o futuro. Acredito que esses robôs vão ajudar as indústrias a enfrentarem o desafio da escassez de mão de obra qualificada".

