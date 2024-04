Fique atento! Licenciamento dos carros placas 1 e 2 podem ser pagos até o dia 30

Abril é o mês dos proprietários de veículos com placas finais 7 e 8 pagarem o licenciamento em Mato Grosso do Sul, de acordo com o calendário do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). O valor de R$ 219,34 pode ser quitado até o dia 30 e ao todo, são 367.425 mil veículos.

A taxa anual de licenciamento pode ser paga pelo autoatendimento, no portal de serviços Meu Detran ou pelo aplicativo Detran MS, onde é possível emitir a guia ou copiar o código de barras para pagamento.

O cidadão também pode buscar atendimento presencial em uma agência do Detran-MS.

O porte do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) é obrigatório e deverá ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado, seja o documento físico impresso ou digital por meio da CDT (Carteira Digital de Trânsito).

Vale lembrar que o motorista flagrado circulando em vias urbanas ou rodovias com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira, além da medida administrativa de remoção do veículo ao pátio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também