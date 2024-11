Fórum Estadual de Mudanças entrega relatório de municípios e empossa notáveis

Durante a abertura do II Fórum Estadual de Mudanças Climáticas de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (27), foi entregue ao governador Eduardo Riedel, ao secretário Jaime Verruck e ao vice-presidente da Assembleia Legislativa de MS, o relatório Road Map Carbono Neutro. Na ocasião, também foram empossados os membros do Conselho de Notáveis do Fórum.

O Fórum, iniciativa da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com apoio do Sebrae, segue até quinta-feira (28), reunindo lideranças, especialistas e representantes da sociedade civil para debater estratégias e ações concretas no enfrentamento das mudanças climáticas.

“Temos um ambiente de discussão com gente extremamente preparada e que nos norteiam a ações concretas de políticas públicas que nos colocam nos direcionamentos que a gente quer, um estado próspero, com crescimento, desenvolvimento que gera emprego e renda de maneira sustentável e inclusiva”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Segundo o diretor Superintendente no Sebrae Mato Grosso do Sul, Cláudio Mendonça, a propostas do Road Map é identificar nos municípios o grau de implementação e demandas de questões climáticas.



Depois do mapeamento para melhorar o que foi identificado, os 43 municípios que já estão dentro do Road Map, terão suas demandas levadas para órgãos internacionais de financiamento de questões climáticas. Previsão é que em 2025, os 79 municípios estejam incluídos. “Quando você tem uma política que é realmente internalizada, de um Estado verde, sustentável e inclusivo, você vê a oportunidade de não deixar nenhum município para trás. Encontrando esse ambiente político, favorável para o desenvolvimento sustentável, onde a gente acredita num futuro melhor para todos".

O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, destacou que o Estado foi inovador quando criou a Lei Pró-Clima, que criou uma série de estruturas,incluindo a instituição do Fórum de Mudanças Climáticas. "O Estado de Mato Grosso do Sul, no próximo relatório, vai ser o Estado que apresentou a maior descarbonização da agricultura de todos os Estados brasileiros. Nós temos a política, mas quem executa isso é exatamente o nosso produtor rural, isso que é importante".

Posse do Conselho de Notáveis

Daniel Vargas, ex-ministro da Secretaria De Assuntos Estratégicos Da Presidência Da República, mestre e doutor em Harvard nos E.U.A, é professor da Escola De Economia Da FGV.

Natalia Renteria, advogada e doutora em governança climática, uma das protagonistas na regulamentação do sistema brasileiro de comércio de emissões.

Cajetano Vera, premiado professor indígena, membro do Conselho

Izabella Teixeira, ex-ministra de estado de meio ambiente, co-presidente do International Resource Painel, Premio global de Meio Ambiente da ONU (2013) e membro de diversos conselhos no Brasil.



