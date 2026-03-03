FumacÃª percorre cinco bairros de Campo Grande nesta terÃ§a-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande intensifica as ações de enfrentamento às arboviroses e realiza, nesta terça-feira (3), a aplicação do fumacê em cinco bairros da Capital. A medida busca conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

De acordo com a Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), o serviço será executado das 16h às 22h nos bairros Coronel Antonino, Monte Castelo, São Francisco, Nasser e Seminário.

A borrifação UBV (Ultra Baixo Volume), conhecida como fumacê, tem como objetivo eliminar principalmente os mosquitos adultos, com foco nas fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças. Para garantir maior eficácia do inseticida, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos, permitindo que o produto alcance os locais com maior probabilidade de presença do vetor.

A Sesau destaca que a aplicação é realizada de forma criteriosa, já que o inseticida pode atingir outras espécies. O órgão também informa que, em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, o serviço poderá ser adiado ou cancelado, uma vez que as condições climáticas interferem diretamente na eficiência da ação.

A recomendação da Secretaria é que a população continue colaborando com medidas preventivas, como eliminação de água parada e limpeza de quintais, reforçando o combate ao mosquito na Capital.

