Governo antecipa salário de outubro em homenagem ao Dia do Servidor Público

A Diretoria Executiva do Sindifiscal/MS informou que o salário dos servidores públicos estaduais referente a outubro de 2025 será depositado nesta segunda-feira (27). Os valores estarão disponíveis para saque a partir de terça-feira (28).
A antecipação foi definida pelo Governo do Estado em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado anualmente em 28 de outubro.
A medida beneficia mais de 86 mil servidores, entre ativos e inativos, que terão acesso ao pagamento um dia antes da data habitual.Reportar Erro
