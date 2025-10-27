Menu
Governo antecipa salário de outubro em homenagem ao Dia do Servidor Público

Mais de 86 mil servidores ativos e inativos recebem o pagamento nesta segunda-feira, com valores disponíveis para saque amanhã

27 outubro 2025 - 15h02Taynara Menezes
Imagem de dinheiroImagem de dinheiro   (Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Diretoria Executiva do Sindifiscal/MS informou que o salário dos servidores públicos estaduais referente a outubro de 2025 será depositado nesta segunda-feira (27). Os valores estarão disponíveis para saque a partir de terça-feira (28).

A antecipação foi definida pelo Governo do Estado em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado anualmente em 28 de outubro.

A medida beneficia mais de 86 mil servidores, entre ativos e inativos, que terão acesso ao pagamento um dia antes da data habitual.

