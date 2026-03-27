Homem é julgado pelo Tribunal do Júri após matar o padrasto no bairro Santa Luzia

Nesta sexta-feira (27), está sendo julgado pelo Tribunal do Júri Anderson Rodrigues Dorta, de 37 anos, acusado de matar Osvaldo Gomes Pereira, de 59 anos, que era seu padrasto. O crime ocorreu em 29 de junho de 2025, em um endereço localizado na rua Santa Isabel, no bairro Santa Luzia, em Campo Grande.

Durante a fase investigativa, Anderson Rodrigues confessou que mantinha desentendimentos anteriores com seu padrasto e que, no dia dos fatos, ao ouvir uma discussão na casa de sua mãe, dirigiu-se ao local para verificar o que estava acontecendo.

Ao questionar Osvaldo, ele teria sido empurrado e agredido com um capacete, razão pela qual reagiu com um golpe de faca, afirmando que sua intenção foi apenas se defender.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) acusa o réu de cometer o crime por motivo torpe, pois teria matado a vítima para se vingar de uma discussão familiar ocorrida momentos antes do crime e também por não manter um bom relacionamento com o padrasto.

O julgamento ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Aluízio Pereira dos Santos, e o veredicto cabe ao Conselho de Sentença, formado pelos jurados.

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