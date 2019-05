Rio Miranda pode transbordar nos próximos dias

Matheus Henrique, com informações do Imasul

Na manhã desta sexta-feira (3), a Sala de Situação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) emitiu o Aviso de Evento Crítico, alertando o risco de transbordar o Rio Miranda, no Distrito de Águas de Miranda, em Bonito.

De acordo com as leituras da Plataforma de Coleta de Dados no local, o nível de emergência foi atingido, o que pode provocar danos materiais e risco a integridade humana. A Defesa Civil já foi acionada para determinar as providências.

O Imasul informa que o nível do Rio Miranda ultrapassou a cota de emergência devido ao volume de chuvas registrado nas ultimas 96 horas, que ao todo somaram 98,6 mm. Como há previsão de chuva para as próximas 24 horas, o rio pode ultrapassar o nível atual de 612 cm. Devido essa situação, iniciou o processo de invasão das águas nas instalações lindeiras ao curso hídrico.

