Jardim Anache, o sonho do asfalto realizado

Uma vida 100% melhor. É assim que os moradores do Jardim Anache definem a chegada do asfalto à região, após 30 anos de espera. Ruas que antes eram um poeirão só, hoje estão pavimentadas e calçadas.

Idas aos postos de saúde com as crianças com crises alérgicas, ou ataques de rinite, sinusite, tosses e gripes eram comuns neste período do ano. A poeira não perdoava, conta Yasmim Guterres, 23 anos, mãe dos pequenos Daniel, 5 anos, e Davi, 4 anos.

"Os meninos sempre ficavam doentes nesta época do ano. Chega julho, agosto, podia saber... Agora, é diferente. Melhorou 100%. Antes era difícil até de andar na rua", conta. A dona de casa lembra que quando não era o poeirão do tempo da seca, era o lamaçal do período de chuvas, no verão. "A gente não tinha sossego. Agora, a casa fica limpa", diz a moradora da Rua Jacob George.

A também dona de casa Lucinei de Faria Souza, 46 anos, diz que nem acreditou quando a atual gestão anunciou as obras. "Veio tanta gente falar que ia fazer asfalto aqui e não fez, que a gente já não acreditava mais. Muitas promessas e nunca saia nada. Foi uma surpresa quando as máquinas chegaram", revela.

Para ela, a vida também melhorou muito com a pavimentação asfáltica. "Moro aqui há 16 anos e agora está uma maravilha. E quando o Marquinhos finalizar a creche, vai ficar melhor ainda. Porque eu sei que ele vai fazer, porque ele cumpre", diz.

Quem também duvidava da obra era a doméstica Míriam Dias Nascimento, 57 anos. Ela conta que o neto sempre estava doente, e que a solução era o umidificador ligado direto para amenizar a poeira.

"Aqui era horrível. As crianças sempre estavam com a alergia atacada, gripe. Agora, não. Eles podem brincar sem se preocupar com a poeira. Estou muito feliz com essa gestão", diz a moradora da Rua Poesia, esquina com a Jacob George.

Quem tem comércio na região também comemora. Lucinéia da Silva Abreu, 37 anos, conta que o Duda Studio de Beleza melhorou o fluxo depois do asfalto.

"Essa rua (Pedra Preta) era morta, não passava ninguém. Agora, as pessoas saem de casa, andam pelo bairro, as crianças empinam pipa. A rua está movimentada, e com isso o fluxo do salão também melhorou. Acredito que melhoramos uns 10% só nestes primeiros meses e vai melhorar muito mais", projeta.

A comerciante Jéssica de Souza Gomes também comemora melhoria para seu negócio, de entrega de gás. "Antes, na hora da entrega, era um transtorno. A moto resvalava, tinha buraco, atolava. Agora, não. Entregamos com mais rapidez e eficiência", diz.

A Prefeitura está investindo R$ 10,3 milhões na drenagem e pavimentação do Jardim Anache, localizado no extremo norte da cidade, região urbana do Segredo. Os recursos são de um financiamento do PAC Pavimentação, contratado pela Prefeitura (R$ 7,1 milhões), e a contrapartida de R$ 3,1 milhões, viabilizada numa parceria com o Governo do Estado.

Está prevista a implantação de 3,4 km de drenagem, 11km de pavimentação e 5 quilômetros de recapeamento, incluindo a Avenida Lino Villacha (acesso ao hospital São Julião), Francisco Coutinho e Avenida Abrão Anache.

Serão pavimentadas no Jardim Anache as ruas Área Verde; Belo Canto; Cintilante; da Poesia; das Algas; Serena; Pescador; dos Mocinhos; Gôndola; Popular; Pedra Preta; da Medalha; Silver; Campana; Bem Querer; das Codornas; da Távola; do Namoro; do Sobrado; Arroio Azul; dos Corretores; Marreco Azul; Padre de Cedro; dos Meninos; Pousada do Sol; Touro Negro; dos Amigos; Travessa Serrão-01 e Travessa Serrão-02; Rua Guaxoró; Guaxe; Pacané; Xaxim; Faride George; Ahanna Anache ; Minira Anache; Jacob Georges; Elias Gatan; Ajax; Abrão Anache; Pereira Borges e dos Poetas.

Serão recapeadas as ruas Francisco Pereira Coutinho , Lino Villacha, Elias Gatan, Abraão Anache , Hanna Anache e Rua dos Meninos.

José Tavares

Na mesma região, também já iniciaram os trabalhos de drenagem do projeto de pavimentação do chamado Complexo José Tavares. Com a movimentação de máquinas e trabalhadores, os moradores do conjunto habitacional inaugurado há 8 anos passaram a acreditar que o bairro realmente vai ter asfalto ainda neste ano.

Liliana Freitas dos Santos, de 34 anos, funcionária pública, conta que espera o asfalto há 10 anos. "Eu já tinha perdido a esperança. Não acreditava mais. Este projeto esta assinado desde a última gestão e nada, só agora com o Marquinhos é que foi pra frente. Com isso, vai valorizar o bairro, os imóveis e também melhorar a saúde dos nossos filhos", diz.

O mesmo entusiasmo é compartilhado por Adauto Limeira, 75 anos. O aposentado conta que mora há 11 anos na região e agora a poeira vai acabar. "Vai ser muito bom. Era o que estava faltando. Agora o nosso bairro vai ficar uma beleza", afirma.

No Complexo José Tavares, serão investidos R$ 18.146.238,82, R$ 11.561.845,02, recursos do PAC Pavimentação, financiamento contratado pela Prefeitura e R$ 6.584.393,80 de contrapartida viabilizada na parceria com o Governo do Estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também