Prefeitura inicia pavimentação no Jardim Anache

Já estão em andamento as obras de drenagem e pavimentação do Jardim Anache, bairro na região urbana do Segredo, na saída para Cuiabá. A comunidade esperava há mais de 30 anos pelo asfalto, que só havia sido feito em corredores do transporte coletivo. O projeto está orçado em mais de R$ 10,3 milhões, com prazo de um ano de execução. Os recursos são de financiamento do PAC Pavimentação, contratado pela prefeitura (R$ 7,1 milhões), em parceria com o Governo do Estado, que investiu R$ 3,1 milhões para contrapartida.

Nesta etapa inicial, as equipes da empreiteira responsável pela obra estão trabalhando na implantação da rede de drenagem. O serviço está em execução nas ruas onde a concessionária Águas Guariroba já implantou a rede de esgoto.

Está prevista a implantação de 2,5 km de drenagem, 9,1 km de pavimentação e 4,6 quilômetros de recapeamento, incluindo a avenida Lino Villacha (acesso ao hospital São Julião), Francisco Coutinho e avenida Abrão Anache.

Ruas que serão pavimentadas

Rua Área Verde; Belo Canto; Cintilante; da Poesia; das Algas; Serena; Pescador; dos Mocinhos; Gôndola; Popular; Pedra Preta; da Medalha; Silver; Campana; Bem Querer; das Codornas; da Távola; do Namoro; do Sobrado; Arroio Azul; dos Corretores; Marreco Azul; Padre de Cedro; dos Meninos; Pousada do Sol; Touro Negro; dos Amigos; Travessa Serrão01 e Travessa Serrão-02; Rua Guaxoró; Guaxe; Pacané; Xaxim; Faride George; Ahanna Anache ; Minira Anache; Jacob Georges; Elias Gatan; Ajax; Abrão Anache; Pereira Borges e dos Poetas.

Ruas que serão recapeadas

Francisco Coutinho , Lino Villacha, Elias Gatan, Abraão Anache, Hanna Anache e Rua dos Meninos.

