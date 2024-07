JD1TV: Bateria acaba, ônibus trava e tumultua trânsito na Avenida Mato Grosso

A bateria de um ônibus de viagem acabou no meio da Avenida Mato Grosso com a Via Park, logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (15), prejudicando o fluxo do trânsito para quem segue do Parque dos Poderes em direção ao centro de Campo Grande. O veículo é utilizado para levar trabalhadores da Inpasa da Capital até Sidrolândia.

O JD1 Notícias conversou com o mecânico William de Jesus Silva, de 40 anos, que explicou que a pane aconteceu enquanto o ônibus automático estava parado no semáforo, onde acabou perdendo a potência. Na tentativa de voltar a funcionar, o motorista percebeu que a bateria havia acabado.

Silva disse que precisou sair de Sidrolândia para chegar aqui com outro ônibus para que o motorista pudesse seguir viagem com os trabalhadores. O fato aconteceu por volta das 5h30 desta segunda, deixando o trânsito bastante lento e tumultuado numa das principais avenidas da cidade.

O mecânico pontuou que já foi feita a troca da bateria e está esperando outro motorista para seguir viagem até Sidrolândia. O ônibus ficou 'estacionado' na faixa do meio da Avenida Mato Grosso, onde está devidamente sinalizado e demais motoristas precisam tomar cuidado no trecho com a rotatória com a Via Park.

A Guarda Civil Metropolitana está atuando também na orientação do trânsito.

