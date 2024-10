JD1TV: Chuvas inundam lago do Parque das Nações e água alaga Via Park

As chuvas que chegaram a Campo Grande no final da tarde desta quarta-feira (9), causaram estragos por ruas, derrubando árvores e alagando ruas.



O lago do Parque das Nações Indígenas delimitado pela Rua Antônio Maria Coelho, ao norte, pela Avenida Afonso Pena, ao sul, pelas Ruas Ivan Fernandes Pereira e Prof. Luís Alexandre de Oliveira (via parque) transbordou, fazendo a água invadir a rua.



Principais vias da capital sul-mato-grossenses, como Avenida Afonso Pena, Avenida Ceará, Eduardo Elias Zahran, Ernesto Geisel e até mesmo, pontos da Avenida Júlio de Castilho, ficaram alagadas com a intensidade da água.

Your browser does not support HTML5 video.





Os ventos chegaram a derrubar um outdoor na Avenida Zahran.



Na Avenida Euler de Azevedo, uma mulher ficou ilhada dentro do carro na via inundada.



Em um vídeo encaminhado para o JD1 Notícias, a mulher implora por socorro ao perceber que seu carro não teria como sair.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também