JD1TV: Motociclista tem pÃ© dilacerado em trecho que mulher foi morta na Rui Barbosa

Uma motociclista, que não teve a identificação revelada, sofreu um acidente de trânsito e teve o pé direito dilacerado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (29), no mesmo trecho da Rui Barbosa em que houve o atropelamento e a morte de Evanir Carvalho de Souza, de 59 anos, em Campo Grande.

O acidente envolveu um caminhão no cruzamento com a Antonio Maria Coelho. A vítima recebeu atendimento médico ainda pelo local do Corpo de Bombeiros e motossocorristas, sendo encaminhada para a Santa Casa.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que os veículos colidem.

A motociclista seguia pela via expressa e o caminhão na outra via e segundo informações dos militares, os semáforos estavam desligados para quem seguia pela Rui Barbosa.

Relembre - Evanir Carvalho morreu atropelada após tentar atravessar a Rui Barbosa, entre a Antonio Maria Coelho e a Avenida Mato Grosso, quando foi atingida por um Renault Captur, conduzido por uma publicitária, de 49 anos.

A condutora chegou a ser presa em flagrante pelo crime de trânsito, pois estava dirigindo na faixa exclusiva para os ônibus. Ela também havia recusado realizar o teste do bafômetro.

Foi arbitrada a fiança de R$ 7 mil e paga pela mulher, ainda na noite de terça-feira, que vai responder por praticar homicídio culposo, quando não há intenção, na direção de veículo automotor.

