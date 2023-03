JD1TV: Veja o momento que mulher Ã© atropelada na Rui Barbosa

Câmeras de segurança flagraram o momento em que Evanir Carvalho de Souza, 59 anos é atropelada na Rua Rui Barbosa, altura entre a Antônio Maria Coelho e a Avenida Mato Grosso, no início da tarde desta terça-feira (28).

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, as imagens mostram uma mulher atravessando e logo em seguida o Renault Captur aparece já atingindo e arremessando Evanir ao chão.

As duas, tanto a primeira mulher quanto a vítima fatal do acidente atravessaram fora da faixa de pedestres e no momento em que o semáforo estava aberto para a passagem dos carros.

Três equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ir até o local e fazer cerca de 40 reanimação em Evanir, mas ela não resistiu e faleceu.

A motorista do Renault Captur se recusou a fazer teste do bafômetro por orientação de seu advogado e foi levada pela Polícia Militar.

Assista as imagens:

