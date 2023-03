Mulher atropelada na Rui Barbosa Ã© identificada

Saiba Mais Polícia JD1TV: Mulher morre após ser atropelada na Rui Barbosa

Foi identificada como Evanir Carvalho de Souza, que faria 60 anos em julho deste ano, a mulher que morreu após ser atropelada na Rua Rui Barbosa, altura entre a Antônio Maria Coelho e a Avenida Mato Grosso, no início da tarde desta terça-feira (28).

Evanir foi atropelada no meio da via ao tentar atravessar a rua enquanto o sinal estava aberto para os carros que subiam a Rui Barbosa. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentou reanimar a mulher por quase 40 minutos, mas ela não resistiu e faleceu no local.

A motorista do Renault Captur que atropelou a idosa se recusou a fazer teste do bafômetro por orientação de seu advogado e foi levada pela Polícia Militar.

O caso será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

