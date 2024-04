JD1TV: Passageira de moto é 'lançada' após colisão com caminhonete na Afonso Pena

Cuidadora de idosos, de aproximadamente 40 anos, precisou ser socorrida na manhã desta terça-feira (16) em razão de um acidente de trânsito. Ela era passageira de um moto, que faz corrida de aplicativo, que acabou se envolvendo em uma colisão com uma caminhonete Ford Ranger na Avenida Afonso Pena, na região do Chácara Cachoeira.

A equipe do JD1 Notícias conversou com o motociclista, de 28 anos, um técnico de enfermagem, que informou que buscou a passageira em um condomínio nos altos da avenida Afonso Pena e seguia com ela no sentido da pista para o centro da cidade.

Por um momento, ele iria fazer uma conversão à esquerda, mas a passageira tentou avisá-lo de que não era possível naquele trecho, mas sim no próximo semáforo - já no cruzamento com a Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

Contudo, o motociclista não conseguiu entender e freou rapidamente, ocasião que a caminhonete conduzida por um motorista, que é médico, não teve tempo hábil de frear e evitar a colisão. Com o impacto, a passageira foi lançada ao solo e sofreu apenas algias pelo corpo.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e atendeu a vítima, encaminhado-a para uma unidade de saúde.

Apesar do acidente, o trânsito na região não ficou problemático e o fluxo seguia normalmente.

