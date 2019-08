Joaquim Murtinho com Ceará terá semáforos controlados em tempo real

O diretor presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, informou nesta quarta-feira (7) que o cruzamento da avenida Joaquim Murtinho com a rua Ceará receberá semáforos controlados em tempo real.

Usada nas principais capitais brasileiras, o sistema será novidade em Campo Grande e medirá qual local está com mais movimento, para determinar o tempo do sinal verde. A rotatória da avenida Joaquim Murtinho com Eduardo Elias Zahran também terá a nova tecnologia. “Com tudo sincronizado, esperamos uma grande melhoria naquele trecho”, destacou Janine ao informar, também, a retirada da rotatória da Ceará.

A readequação viária do conjunto de rotatórias foi lançada nesta tarde, Janine não soube precisar quando a obra será entregue. “É difícil fazer uma previsão de início das obras antes da licitação, mas com a ordem de serviço assinada, em noventa dias a obra ficará pronta”, afirmou.

