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Juliano Varela celebra Dia da Síndrome de Down com ações de inclusão em Campo Grande

A programação neste sábado (21) inclui atividades culturais e entrega de novos espaços

20 março 2026 - 12h12Sarah Chaves
Última edição do eventoÚltima edição do evento   (Divulgação )

Associação Juliano Varela realiza neste sábado (21), em Campo Grande, uma manhã especial em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O evento, aberto ao público, acontece das 8h às 11h e terá atividades voltadas à inclusão, convivência e apoio às famílias.

Entre os destaques estão a inauguração da Sala das Mães, voltada ao acolhimento psicológico, a entrega da piscina reformada para terapias aquáticas e a abertura de uma sala multidisciplinar tecnológica.

A programação também inclui atividades culturais, música, recepção para as famílias. Um dos momentos mais esperados é o plantio de 21 mudas de árvores, às 9h, em alusão à trissomia do cromossomo 21, característica da síndrome de Down, simbolizando vida, crescimento e inclusão.

Às 9h30, haverá fala de autoridades e, às 10h, a inauguração oficial dos novos espaços. O evento é aberto à comunidade e reforça a importância da inclusão e do respeito às pessoas com deficiência.

Serviço
Local: Associação Juliano Varela – Campo Grande/MS
Data: 21 de março (sábado)
Horário: das 08h às 11h
Evento aberto ao público
 

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