Juliano Varela celebra Dia da Síndrome de Down com ações de inclusão em Campo Grande

Associação Juliano Varela realiza neste sábado (21), em Campo Grande, uma manhã especial em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O evento, aberto ao público, acontece das 8h às 11h e terá atividades voltadas à inclusão, convivência e apoio às famílias.

Entre os destaques estão a inauguração da Sala das Mães, voltada ao acolhimento psicológico, a entrega da piscina reformada para terapias aquáticas e a abertura de uma sala multidisciplinar tecnológica.

A programação também inclui atividades culturais, música, recepção para as famílias. Um dos momentos mais esperados é o plantio de 21 mudas de árvores, às 9h, em alusão à trissomia do cromossomo 21, característica da síndrome de Down, simbolizando vida, crescimento e inclusão.

Às 9h30, haverá fala de autoridades e, às 10h, a inauguração oficial dos novos espaços. O evento é aberto à comunidade e reforça a importância da inclusão e do respeito às pessoas com deficiência.

Serviço

Local: Associação Juliano Varela – Campo Grande/MS

Data: 21 de março (sábado)

Horário: das 08h às 11h

Evento aberto ao público



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