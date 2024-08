Lei cria Corredor Cultural na Rua 14 de Julho

Foi sancionada em Diário Oficial de Campo Grande publicado nesta quarta-feira (28), a Lei que institui o Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural na Rua 14 de Julho, entre a Rua Marechal Rondon e a Av. Mato Grosso.

O Projeto de Lei partiu do vereador, Ronilço Guerreiro. “A 14 de Julho foi revitalizada. Colocaram câmeras de segurança, calçadas, bancos, mas esqueceram de levar gente. O Centro se faz com pessoas. Com essa revitalização, o aluguel e o IPTU aumentaram. Não é só Campo Grande que passa por esse problema, da desocupação dos centros. O Centro precisa ter atrativos e nada melhor do que trazer naquele espaço, entre a Marechal Rondon, e a Avenida Mato Grosso, um grande corredor cultural e gastronômico”, afirmou Guerreiro.

A Prefeitura será responsável por incentivar a promoção e o ordenamento do local, mediante

apoio dos órgãos envolvidos, de forma a preservar o trânsito de veículos e transeuntes; a segurança local; a harmonia estética; a sinalização indicativa dos estabelecimentos participantes; a repressão ao comércio ambulante irregular; apresentações musicais, poéticas e artísticas; festivais e encontros gastronômicos e culturais.



Teste



Na última sexta-feira (23), a Prefeitura de Campo Grande fechou a Rua 14 de Julho para o fim de semana, entre às 19h e a meia-noite, para apoiar vida noturna.

De acordo com a prefeita Adriane Lopes (PP)a interdição visavaa segurança dos frequentadores que ficam na rua, visto que os bares estão trazendo a vida noturna de volta para a região central da cidade.

A ideia foi apresentada para empresários que estão investindo na noite.

Saiba Mais Cidade Prefeitura fechará trecho da 14 de Julho para avaliar movimento noturno na região

Reportar Erro

Saiba Mais Cidade Prefeitura fechará trecho da 14 de Julho para avaliar movimento noturno na região

Deixe seu Comentário

Leia Também