Mais de 400 pessoas invadem fazendas em MS e MST diz não ter ligação com ocupações

Saiba Mais Brasil Bolsonaro diz que invasão de terra tem que ser tipificada como terrorismo

Na manhã desta segunda-feira (13), cerca de 150 famílias da Associação dos Trabalhadores Rurais Bom Pastor, acamparam em duas fazendas nas cidades de Inocência e Cassilândia. As informações são do site Interativo MS, e constam que as ocupações tiveram início na madrugada de sábado (11).



De acordo com o site, um dos líderes do movimento se identificou como Ailton dos Santos Lemes e teria informado ser o presidente da associação, que invadiu as fazendas “Barraca” em Inocência e “Tamanduá” em Cassilândia. Ele afirma que as 150 famílias somam cerca de 450 pessoas. Os proprietários das terras ainda não registraram as invasões.

Procurado, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do estado do Mato Grosso do Sul (MST-MS), afirmou em nota oficial que não tem ligação com as ocupações das fazendas.

Veja na íntegra:

“Reconhecemos que ocupar o latifúndio improdutivo, ocupar áreas que tem dívidas com a União e assentar famílias dando-lhes dignidade, é papel de toda organização que luta por terra, sendo assim nos solidarizamos com essas famílias, todavia esclarecemos que a Associação dos Trabalhadores Rurais Bom Pastor, não tem vínculo com o MST, e não conhecemos pois nesses municípios não possuímos assentamentos e nem acampamentos”.

Saiba Mais Brasil Bolsonaro diz que invasão de terra tem que ser tipificada como terrorismo

Deixe seu Comentário

Leia Também