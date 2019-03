Marquinhos confirma a entrega de mais 192 casas até 2020

Com 2 mil casas em construção o prefeito Marquinhos Trad garantiu que até abril do ano que vem mais 192 moradias serão entregues na capital. Na manhã desta terça-feira (26) o chefe do executivo visitou as unidades habitacionais que estão em construção no Residencial Armando Tibana e comemorou as obras em parceria com o Governo Federal e Estadual.

“Campo Grande ficou cinco anos sem investimento em habitação e hoje temos mais de 2 mil moradias em construção. Visitar essa obra e ver que está tudo correndo como planejado e previsto, me deixa muito feliz. São mais famílias que poderão realizar seus sonhos”, disse o prefeito.

O residencial, localizado na Avenida dos Cafezais, no bairro Jardim Paulo Coelho Machado, conta com 192 apartamentos, divididos em 12 blocos e faz parte do programa Minha Casa Minha Vida Entidades para atendimento a famílias com renda familiar mensal de até R$ 1.8 mil. Os trâmites são dirigidos pela Conssol (Sistema Integrado de Economia Solidária). Esta é a primeira vez que Campo Grande tem acesso ao programa e recursos do FDS (Fundo de Desenvolvimento Social).

“Nós já temos mais de mil unidades entregues no interior do estado e sempre quisemos vir para a capital”, disse o diretor da Conssol, Auro Silva.

Área valiosa

A área para construção foi avaliada em mais de R$ 2 milhões e doada pela prefeitura. Além disso, a atual gestão vai investir quase R$ 300 mil reais na infraestrutura externa do residencial, com obras de asfalto, drenagem e esgoto. “Atualmente, estamos com 2.078 moradias em construção e visitar locais como estes, com esse significado, depois de Campo Grande passar tanto tempo estagnada, nos deixa muito feliz”, concluiu o diretor-presidente da Emha, Enéas José Carvalho Neto.

A visita contou ainda com a presença de cerca de 60 alunos dos cursos de arquitetura & urbanismo e engenharia civil da Uniderp para acompanhar o andamento da obra. O contrato de posse das unidades habitacionais foi assinado em maio do ano passado e a previsão é que o residencial seja entregue até o final de abril de 2020.

Deixe seu Comentário

Leia Também