Marquinhos deve liberar construção civil com até 20 funcionários

Durante uma transmissão online no Facebook, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) falou sobre flexibilizar os decretos municipais durante este período de quarentena na capital, a live foi na tarde dessa quarta-feira (25).

Marquinhos falou sobre o setor da construção civil que deve liberar a movimentação em obras pequenas, com menos de 20 funcionários, sem aglomeração e com o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Marquinhos alerta que a possível medida não se estende para edifícios, por exemplo, com mais de 300 funcionários.

De acordo com o prefeito, a ponderação se deu após a população pedir que o gestor estudasse uma forma de liberar a partir de segunda-feira (30) a movimentação do setor e após um descréscimo do pico de curva de risco do vírus na capital.

Ele teria se reunido com comerciantes, empresários e representantes do Ministério Regional do Trabalho e Construção Civil.

