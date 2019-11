Marquinhos enaltece transparência em obra milionária

O prefeito, Marquinhos Trad, que está na inauguração da 14 de Julho no centro de Campo Grande, que acontece na noite desta sexta-feira (29), disse à imprensa que a obra foi feita de uma forma transparente e sem superfaturamento, além de ressaltar que a via está sendo entregue antes do prazo, que seria em março do ano que vem.

“Não houve nenhuma compra superfaturada, entregamos a obra antes do prazo determinado que era para março de 2020. Estamos entregando a 14 com wi-fi gratuito, com áreas de descanso, paisagismo, a volta do relógio digital”, apontou Marquinhos.

“Sem contar a segurança que foi intensificada no local, temos também a iluminação de LED, a proibição da passagem do transporte coletivo na via. E sobre tudo com calçadas largas para a população”, acrescentou.

Obra

A requalificação da Rua 14 de Julho foi feita no trecho entre Avenida Fernando Corrêa da Costa e Avenida Mato Grosso o que totaliza 1.5 quilometro. Atuaram na obra 470 funcionários e 120 prestadores de serviço terceiros.

Durante todo o processo, 45.000m3 de terras foram retirados do local. 78.000 metros de cabos e 85.000 metros de dutos foram lançados. Um total de 178 empresas regionais e de outros Estados atuaram na revitalização. Os trabalhos foram feitos durante 1 ano e cinco meses.

