Saiba quais ruas serão interditadas para inauguração da 14 de Julho

- Afonso Pena será interditada entre rua 13 de Maio e avenida Calógeras, no sentido Centro/Bairro Amambai. No horário 13:00hs às 24:00hsAvenida

- Rua 14 de Julho entre rua 15 de Novembro e avenida Afonso Pena. Horário: das 07:00hs às 06:00hs do dia. Para esta interdição os motoristas devem seguir pela Rua 7 de setembro e Rua Rui Barbosa.

- Avenida Afonso Pena será interditada no sentido Centro/Shopping, entre Avenida Calógeras e Rua 14 de Julho.

Confira abaixo as interdições que serão feitas para a inauguração da 14 de Julho na quinta-feira (28)

A inauguração da rua 14 de Julho reformada pelo Reviva Campo Grande, acontece na, quinta-feira (28) e sexta-feira (29), e levará ao fechamento de algumas ruas do centro pela Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran).

