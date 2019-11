Turma do Balão Mágico fará show na inauguração da 14 de julho

A turma do Balão Mágico virà Campo Grande por meio da Prefeitura para realizar show na inauguração da 14 de julho marcado para o dia 29 de novembro a partir das 18h. A nova formação traz dois integrantes do grupo, Simony e Toby, e promete agitar a noite.

Artistas locais também participarão da inauguração no show de abertura para a festa no palco que será montado na avenida Afonso Pena com a rua 14 de Julho, quem se apresenta ao público é a banda Os Walkírias, que traz um repertório bem anos 80 e 90, com releituras de grandes músicas, além de composições autorais.

Haverá também apresentação da Orquestra Infantil Indígena de Campo Grande, que se apresentará em conjunto com o Coral Pontos Cardeais e com a Orquestra Sinfônica Municipal.

Balão Mágico

A secretária de Cultura e Turismo de Campo Grande, Melissa Tamaciro, afirma que o show da Turma do Balão Mágico foi escolhido, justamente, para dar esse ar de lembrança infantil. “É o momento de reviver toda a história que já foi trilhada nessa nossa rua icônica que é a 14 de Julho. Mas além disso, é a hora de curtir e comemorar um grande marco onde passado e futuro seguem seu rumo, e no meio de tudo isso fazer valer a sensação de nostalgia boa com um show que transcende gerações na música brasileira, o Balão Mágico”, declarou.

