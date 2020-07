Vídeo: Marquinhos amplia horário de funcionamento do comércio

O prefeito Marquinhos Trad decretará na tarde desta quinta-feira (30) o afrouxamento das medidas para o combate ao novo coronavírus em Campo Grande, diminuindo o horário do toque de recolher e ampliando o horário de atividade comercial.

Na live desta tarde, o prefeito adiantou algumas das medidas que devem sair no diário oficial logo mais. As medidas começarão a valer a partir de sábado (1º) e serão alteradas somente depois do Dia dos Pais, 16 de agosto.

A partir de sábado, o toque de recolher começará as 21h e terminará as 5h do dia seguinte.

Veja abaixo o horário de funcionamento do comércio que poderão funcionar com 50% da capacidade.

- Varejo: segunda a sexta das 9h até às 19h, sábado das 9h as 16h, domingo fechado.

- Shoppings: segunda a sexta das 11h às 20h.

- Academias de ginastica: segunda a sexta às 5h às 21h. Sábado das 5 às 17h.

- Salões de beleza: segunda a sexta das 5h às 21h, sábado das 9 as 18.

- Restaurantes e supermercados poderão funcionar de segunda a segunda das 5h às 21h

- Serviços essenciais 24h de segunda a segunda.

