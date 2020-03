Marquinhos para o transporte público e fecha a rodoviária

O prefeito de Marquinhos Trad, anunciou nesta sexta-feira (20) a suspensão do transporte público de Campo Grande e o fechamento do Terminal Rodoviário.

Marquinhos afirmou que a partir deste sábado (21), Campo Grande ficará sem ônibus, mas haverá um veículo em caráter de plantão para eventuais emergências. A rodoviária estará fechada para embarque e desembarque a partir de terça-feira (24).

Estado e a Prefeitura de São Paulo decretarem estado de calamidade pública. “Sabemos que São Paulo faz fronteira com o nosso estado e, por esse motivo, foi necessário tomarmos essa decisão. A situação por lá é muito, pois hoje foi confirmada a 8º morte em decorrência do coronavírus. Portanto, iremos tomar todas as precauções necessárias para que a nossa cidade consiga conter o avanço da epidemia”, projeto Marquinhos.

