Ministério Público abre inscrições para estagiários

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu nesta manhã (15) o edital de inscrições para o processo seletivo de estágios do nível médio, superior e pós-graduação.

As inscrições encerram no dia 23 junho e devem ser feitas no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

A taxa é de R$ 20,00 para o nível médio, R$ 50,00 para o nível superior e R$ 100 para o nível superior com pós-graduação. O formulário que deverá ser preenchido, o boleto bancário e o edital da seletiva estão disponíveis no site da fundação.

Os interessados precisam estar matriculados em instituições de ensino. As vagas são para formação de cadastro reserva e em abertas, se houverem. O valor da bolsa-auxílio varia entre R$ 646,88 a R$ 1,8 mil. Todos os estagiários terão direito a vale-transporte diário.

Para as vagas de nível médio o aluno precisa ter idade mínima de 16 anos completos até a data da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio. O estagiário terá carga horária de 20 horas semanais.

Já para o nível superior, os interessados devem estar cursando direito, administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, jornalismo, engenharia ambiental ou sanitária, engenharia civil, engenharia elétrica, geografia, letras, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda, segurança do trabalho, serviço social e tecnologia em produção multimídia.

Para o nível de pós-graduação, o candidato deverá estar cursando bacharel em direito ou ter graduação em áreas de conhecimento como: administração, arquitetura e urbanismo, ciência de dados, comunicação social, jornalismo, desenvolvimento de sistemas, design instrucional, economia, engenharia civil, software e elétrica, gestão em tecnologia da informação, história, inteligência de negócios, MBA em projetos de aplicações digitais, pedagogia, segurança de informação, serviço social, tecnologias para aplicação web e web design.

Para os graduados em direito a carga horária será de 20 horas semanais, com renumeração de R$ 743,91. Os estagiários dos outros cursos devem cumprir cinco horas por dia e 25 horas semanais. A bolsa é de R$ 855,50. Quem é superior/pós-graduação irá trabalhar seis horas por dia, totalizando 30 semanais e com bolsa-auxílio de R$ 1,8 mil.

O edital das inscrições está a partir da página 25 da edição do Diário Oficial do MP-MS desta segunda-feira (15).

