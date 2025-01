Ministério Público investiga corte ilegal de árvores no Parque dos Poderes

Corte irregular de árvores em uma área de reserva legal no Parque dos Poderes, em Campo Grande, é investigado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O caso envolve a supressão de oito árvores em um terreno localizado no cruzamento da Rua Imbé com a Avenida do Poeta. As denúncias apontam que a ação foi realizada sem autorização ou plano de manejo, violando a legislação ambiental.

A denúncia chegou à Ouvidoria do MPMS em maio de 2024 e resultou na abertura de um Inquérito Civil conduzido pelo promotor de Justiça Luiz Antônio Freitas de Almeida. Durante vistoria realizada pelo órgão ambiental municipal, foram constatados os cortes, sendo a maior das árvores, com 56 centímetros de diâmetro, possivelmente a mais antiga do local. Registros fotográficos mostraram que restaram apenas tocos no chão.

Em resposta à infração, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) aplicou uma multa de R$ 32 mil. O MPMS também solicitou informações ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) sobre as medidas administrativas adotadas até o momento.

O promotor Luiz Antônio Freitas de Almeida destacou a urgência de identificar os responsáveis pela irregularidade e garantir ações para a recuperação da área. "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e é nosso dever protegê-lo para as presentes e futuras gerações", afirmou.

O caso segue em investigação.

