MPT-MS prorroga prazo para inscrição no prêmio 'MPT na Escola' até 31 de outubro

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) prorrogou até 31 de outubro o prazo para as escolas da rede estadual se inscreverem no Prêmio MPT na Escola. Este ano, pela primeira vez, o projeto será estendido ao Ensino Médio, após convênio firmado entre o MPT-MS e o Governo do Estado.

Desde 2014, a iniciativa já alcança alunos do Ensino Fundamental, com foco no combate à exploração do trabalho infantil. A parceria com a Secretaria Estadual de Educação levará o tema à sala de aula, abordando os direitos dos adolescentes e a prevenção ao trabalho infantil.

A meta é envolver mais de mil estudantes no projeto-piloto de 2024. Nacionalmente, o MPT na Escola impactou cerca de 1 milhão de alunos no ensino fundamental neste ano.

Estudantes das escolas inscritas produzirão vídeos de até 5 minutos sobre a profissionalização e segurança no trabalho, que serão avaliados por uma comissão do MPT.

As escolas podem se inscrever e acessar o edital do prêmio por este link.

