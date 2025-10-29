Menu
Menu Busca quarta, 29 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

MPT-MS prorroga prazo para inscrição no prêmio 'MPT na Escola' até 31 de outubro

Projeto amplia conscientização de estudantes sobre aprendizagem profissional e inserção responsável do adolescente no mercado de trabalho

29 outubro 2025 - 08h38Luiz Vinicius
Inscrições foram prorrogadasInscrições foram prorrogadas   (Divulgação/MPT-MS)

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) prorrogou até 31 de outubro o prazo para as escolas da rede estadual se inscreverem no Prêmio MPT na Escola. Este ano, pela primeira vez, o projeto será estendido ao Ensino Médio, após convênio firmado entre o MPT-MS e o Governo do Estado.

Desde 2014, a iniciativa já alcança alunos do Ensino Fundamental, com foco no combate à exploração do trabalho infantil. A parceria com a Secretaria Estadual de Educação levará o tema à sala de aula, abordando os direitos dos adolescentes e a prevenção ao trabalho infantil.

A meta é envolver mais de mil estudantes no projeto-piloto de 2024. Nacionalmente, o MPT na Escola impactou cerca de 1 milhão de alunos no ensino fundamental neste ano.

Estudantes das escolas inscritas produzirão vídeos de até 5 minutos sobre a profissionalização e segurança no trabalho, que serão avaliados por uma comissão do MPT.

As escolas podem se inscrever e acessar o edital do prêmio por este link.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Local onde o corpo estava na residência
Justiça
TJ solta preso por tráfico durante investigação de homicídio brutal em Campo Grande
Refis 2025
Cidade
Refis 2025 começa em 5 de novembro em Campo Grande com descontos de até 80%
Campo Grande terá operação especial de transporte coletivo no feriado de Finados; confira
Cidade
Campo Grande terá operação especial de transporte coletivo no feriado de Finados; confira
Radar na Avenida Afonso Pena -
Cidade
Novos radares começam a operar em Campo Grande a partir de 1º de novembro
Criança recebe atendimento -
Saúde
Ação inédita atende alunos com dificuldades de visão no São Julião
Doação de sangue é ato de solidariedade no Dia do Servidor Público
Cidade
Servidores se mobilizam para doar sangue em Campo Grande no 'Dia do Servidor Público'
Escorpião foi recolhido pelos pais da criança
Cidade
Criança é levada ao hospital após ser picada por escorpião em Chapadão do Sul
Imagem de dinheiro
Cidade
Governo antecipa salário de outubro em homenagem ao Dia do Servidor Público
Halloween do Ponto
Cidade
Bar na Esplanada Ferroviária terá noites de Halloween inspiradas em lendas urbanas
Campo Grande cria lei que obriga cursos de desengasgo para pais e cuidadores
Cidade
Campo Grande cria lei que obriga cursos de desengasgo para pais e cuidadores

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer