MS mantém abastecimento regular enquanto capitais enfrentam racionamento

Enquanto grandes centros urbanos do país enfrentam racionamento e debates sobre insegurança hídrica, Mato Grosso do Sul mantém abastecimento regular de água nos municípios atendidos pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). A companhia opera em 68 cidades sul-mato-grossenses, onde o fornecimento já foi universalizado.

De acordo com a direção da empresa, o cenário no Estado é resultado de planejamento técnico e investimentos contínuos ao longo dos anos.

A avaliação é de que a segurança hídrica registrada atualmente não é pontual, mas consequência de uma política estruturada de ampliação e modernização da infraestrutura.

A diretriz segue a política do Governo de Mato Grosso do Sul, que tem como meta tornar o Estado o primeiro do país a universalizar o saneamento. Além da regularidade no abastecimento, a companhia mantém investimentos permanentes para ampliar a cobertura de esgotamento sanitário.

A estrutura operada pela Sanesul produz e distribui 11,7 bilhões de litros de água tratada por mês, atendendo cerca de 664 mil ligações ativas nos 68 municípios sob sua responsabilidade.

Os números evidenciam a capacidade instalada do sistema em um contexto nacional marcado por episódios de escassez em diferentes regiões do país.

