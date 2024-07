Mulher bate carro em poste e deixa moradores sem energia

Na noite do último sábado (27), por volta das 20h, uma mulher que dirigia um Toyota Corolla pela Avenida Guaicurus, acabou batendo o carro em um poste, próximo ao posto Simarelli.

Não se sabe o motivo do acidente. Mas por causa da batida, os moradores da Cohab até a região do Terminal Guaicurus ficaram sem energia. A Energisa foi acionada, e está trabalhando desde às 3h da madrugada deste domingo (28). Um novo poste já foi colocado, mas a equipe está tendo dificuldades para retirar o danificado.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado na hora do acidente. Segundo o sobrinho da motorista, ela estava acompanhada, mas ninguém se feriu e passam bem.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também