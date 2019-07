Nelsinho apoia Eduardo Bolsonaro para embaixada nos EUA

O presidente da Comissão das Relações Exteriores do Senado Federal, senador Nelsinho Trad, afirmou na quinta-feira (11) que não vê problemas na indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada brasileira nos Estados Unidos.

“Uma embaixada desta importância e um ato como este, que é discricionário do presidente, deve ser ocupado por alguém que é da coronária dele, acabou indicando uma pessoa, se é que isso vai se concretizar, que é muito próxima e deve dar sequência a este alinhamento notório que tem com os EUA”, escreveu no Twitter.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que pretende indicar o próprio filho à embaixada, o colegiado que aprova ou rejeita nomes de embaixadores indicados pelo Palácio do Planalto é comandado por Nelsinho.

O assunto gerou polêmica entre alguns membros da comissão que se opõem ao governo Bolsonaro, eles sustentam que, com a indicação, o presidente parte para a prática do nepotismo e Nelsinho rebateu. “Quem está chiando, vai se candidatar, ganha e aí indica quem quiser”, concluiu.

